Палкин все еще намерен обсудить с руководством Тоттенхэма трансфер Соломона

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин все еще рассчитывает провести встречу с руководством "Тоттенхэма", чтобы обсудить трансфер Манора Соломона.

Сегодня лондонский клуб официально объявил о переходе 23-летнего израильского вингера на правах свободного агента, хотя его контракт с "Шахтером" был рассчитан до конца 2023 года.

Читайте также Палкин хочет встретиться с руководством Тоттенхэма чтобы обсудить трансфер Соломона

Напомним, 6 августа "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный товарищеский матч в Лондоне, все средства с которого будут направлены на помощь Украине. Перед этой игрой Палкин планировал обсудить с боссами "шпор" ситуацию вокруг Соломона.