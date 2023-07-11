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Палкин все еще намерен обсудить с руководством Тоттенхэма трансфер Соломона
Горняки хотели вынести профит из этого трансфера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин все еще рассчитывает провести встречу с руководством "Тоттенхэма", чтобы обсудить трансфер Манора Соломона.
Сегодня лондонский клуб
Напомним, 6 августа "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный товарищеский матч в Лондоне, все средства с которого будут направлены на помощь Украине. Перед этой игрой Палкин планировал обсудить с боссами "шпор" ситуацию вокруг Соломона.
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