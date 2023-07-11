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Палкин все еще намерен обсудить с руководством Тоттенхэма трансфер Соломона

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горняки хотели вынести профит из этого трансфера

Палкин все еще намерен обсудить с руководством Тоттенхэма трансфер Соломона

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин все еще рассчитывает провести встречу с руководством "Тоттенхэма", чтобы обсудить трансфер Манора Соломона.

Сегодня лондонский клуб официально объявил о переходе 23-летнего израильского вингера на правах свободного агента, хотя его контракт с "Шахтером" был рассчитан до конца 2023 года.

Читайте такжеПалкин хочет встретиться с руководством Тоттенхэма чтобы обсудить трансфер Соломона

Напомним, 6 августа "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный товарищеский матч в Лондоне, все средства с которого будут направлены на помощь Украине. Перед этой игрой Палкин планировал обсудить с боссами "шпор" ситуацию вокруг Соломона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
11.07.2023 в 20:04
Это бесполезное занятие, поезд ушел.
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