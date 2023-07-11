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Три из трех. Заря в непростом матче обыграли словацкий Земплин
Луганчане продолжают подготовку к сезону
instagram.com/zoryaluhansk
Во вторник,11 июля, "
Поединок оказался непростым для луганчан. Несмотря на то, что уже на 5-й минуте Русин открыл счет, словаки отыгрались еще в первом тайме.
Тем не менее, в начале второго тайма Антюх с пенальти вывел луганчан вперед и команда хоть и не без проблем, но смогла этот счет удержать.
2:1 – третья победа "Зари" в трех польских спаррингах.
Заря - Земплин 2:1
Голы: Русин (5), Антюх (56, пен.) – Жофчак (30)
Стартовый состав Зари: Турбаевский, Кузык, Токар, Снурницын, Вантух, Нагнойный, Дришлюк, Хахлев, Антюх, Русин
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