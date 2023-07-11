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Три из трех. Заря в непростом матче обыграли словацкий Земплин

Премьер-лига
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Луганчане продолжают подготовку к сезону

Три из трех. Заря в непростом матче обыграли словацкий Земплин

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Во вторник,11 июля, "Заря" провела свой третий спарринг на летних польских сборах. Соперником луганчан был словацкий клуб "Земплин".

Поединок оказался непростым для луганчан. Несмотря на то, что уже на 5-й минуте Русин открыл счет, словаки отыгрались еще в первом тайме.

Тем не менее, в начале второго тайма Антюх с пенальти вывел луганчан вперед и команда хоть и не без проблем, но смогла этот счет удержать.

2:1 – третья победа "Зари" в трех польских спаррингах.

Заря - Земплин 2:1

Голы: Русин (5), Антюх (56, пен.) – Жофчак (30)

Стартовый состав Зари: Турбаевский, Кузык, Токар, Снурницын, Вантух, Нагнойный, Дришлюк, Хахлев, Антюх, Русин

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В статье: Заря (Луганск)
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