Три из трех. Заря в непростом матче обыграли словацкий Земплин

Во вторник,11 июля, " Заря " провела свой третий спарринг на летних польских сборах. Соперником луганчан был словацкий клуб "Земплин".

Поединок оказался непростым для луганчан. Несмотря на то, что уже на 5-й минуте Русин открыл счет, словаки отыгрались еще в первом тайме.

Тем не менее, в начале второго тайма Антюх с пенальти вывел луганчан вперед и команда хоть и не без проблем, но смогла этот счет удержать.

2:1 – третья победа "Зари" в трех польских спаррингах.

Заря - Земплин 2:1

Голы: Русин (5), Антюх (56, пен.) – Жофчак (30)

Стартовый состав Зари: Турбаевский, Кузык, Токар, Снурницын, Вантух, Нагнойный, Дришлюк, Хахлев, Антюх, Русин