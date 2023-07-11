Об отборе к ЧЕ-2004, драматическом сценарии в Лодзи и знаковом дубле Жабченко. Леонид Буряк назвал ТОП-5 матчей в карьере

Многое повидавшему как в роли футболиста, так и в тренерской карьере Леониду Буряку есть что вспомнить со знаком "плюс". Один из знаковых игроков в истории советского футбола, неоднократно включавшийся в список 33 лучших и выигравший немало титулов и званий, охотно перенесся в прошлое, назвав ТОП-5 матчей в роли тренера украинского периода

Свои варианты пятерок "самых-самых" опрашиваемые корреспондентом UA-Футбол специалисты формируют на основании событий национального периода, который берет начало с 1992 года.

Первые шаги на тренерском поприще Леонид Буряк делал в США, куда уехал после нескольких лет выступлений в качестве игрока в Финляндии. Туда по линии украинской диаспоры его пригласили с целью тренировать сборную Эвансвиллского университета. В студенческих соревнованиях, которые отличаются высокой степенью организации и всегда проходят в напряженной борьбе, он и приобретал свой первый тренерский опыт. А потом была работа на родине, куда Буряк вернулся вместе с семьей. Поначалу взялся за непростую затею – вытащить из трясины турнирной таблицы тернопольскую "Ниву". Для этой цели молодому тренеру отводилась всего половина сезона-1992/93, однако хоть и не без труда, но он справился. А уже в следующем чемпионате команда Леонида Буряка финишировала на 7-й строчке, что для Тернополя считалось хорошим показателем. Затем поступило приглашение из родной для тренера Одессы – как раз освободилась вакансия главного тренера после ухода в "Ротор" Виктора Прокопенко. Такой возможностью Буряк не стал пренебрегать. Тем более, что тогдашний "Черноморец" располагал отличным подбором сыгранных классных исполнителей. Во многом благодаря влюбленным в футбол до мозга костей руководителям одесского клуба – Петру Найде и Григорию Бибергалу в Одессе была по-настоящему сильная команда. На протяжении двух первых сезонов из четырех проведенных под руководством Леонида Иосифовича "Черноморец" завоевывал серебряные медали и участвовал в еврокубках.

Параллельно с работой в одесском клубе Буряк также входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, а начиная с 2002-го в течение двух лет был ее главным тренером. Под его руководством сине-желтые проводили отборочные матчи ЧЕ-2004, встречались в товарищеских играх и турнире LG Cup с разными соперниками.

В дальнейшем в украинской тренерской карьере Леонида Буряка была работа в киевском "Динамо" (сезон-2005/06) и "Александрии" (сезон-2011/12), он также выполнял функции в структуре столичного клуба.

В тренерской карьере справляющего 70-летний юбилей Леонида Иосифовича памятных матчей оказалось немало – как на клубном уровне, так и во главе сборной. Поэтому предложение корреспондента UА-Футбол сформировать свою ТОП-5 на какое-то время заставило его задуматься. Однако вспоминая наиболее яркие поединки, без труда удалось сформировать "пятерку".

5-е место. Сезон-1994/95. Кубок кубков. Ответный матч 1/16 финала

Черноморец (Одесса) – Грассхопперс (Цюрих, Швейцария) – 1:0

После первого поединка в Швейцарии, где команда Леонида Буряка уступила с крупным счетом 0:3, в Одессе все же находились оптимисты, надеявшиеся на успешный результат в ответном матче. Все понимали: чтобы рассчитывать на это, "Черноморец" должен проанализировать ошибки первого матча и попытаться забить быстрый мяч. Когда на 10-й минуте Тимерлан Гусейнов открыл счет, у болельщиков забрезжила надежда. Трибуны горячо поддерживали "моряков", однако "Грассхопперс" достойно защищался, да и вратарь Паскаль Цубербюллер действовал надежно. Счет так и остался неизменным. Леонид Буряк считает, что по сложности игры этот матч был одним из особых, сыгранных "Черноморцем" в еврокубках.

4-е место. Сезон-1994/95. 21 тур чемпионата Украины

Динамо (Киев) – Черноморец (Одесса) – 1:2

Для Леонида Буряка этот матч имел особое значение, ведь встречались близкие его сердцу команды. В этом поединке полузащитник "Черноморца" Игорь Жабченко в разгар каждого из таймов поражал ворота Александра Шовковского, динамовцы же смогли отквитать один мяч в конце встречи. Это сделал Сергей Ребров. "В первых двух сезонах, проведенных мной во главе "Черноморца", нам постоянно удавалось отбирать очки у "Динамо", – вспоминает Леонид Буряк.

3-е место. Сезон-1995/96. Кубок УЕФА. Ответный матч 1/32 финала

Видзев (Лодзь, Польша) - Черноморец (Одесса) - 1:0 (по пен.5:6)

Первый матч между "Черноморцем" и "Видзевом" в Одессе завершился минимальной победой хозяев 1:0, так что можно было себе представить, какой окажется повторная игра. Так оно и вышло. Более того, драматизма этого поединка хватило бы сразу на несколько игр. Большую часть матча после удаления на 35-й минуте Юрия Сака одесситы проводили в меньшинстве, однако огромного давления со стороны "Видзева" не удалось сдержать. До победы по сумме двух матчей "Черноморцу" не хватило всего восьми минут основного времени. После гола игрока польской команды Андрея Михальчука было назначено дополнительное время – и на 105-й минуте был удален с поля очередной "моряк" - Владимир Мусолитин. Но вдесятером, как и вдевятером одесской команде удалось выстоять, а в серии послематчевых пенальти умело действовал вратарь гостей Олег Суслов. Он не только парировал один из ударов, но и реализовал свою попытку из "точки". Супердраматическая дуэль!

2-е место. 2003 год. Отборочный матч ЧЕ-2004. 7-й тур группового раунда

Испания – Украина – 2:1

Несмотря на поражение, этот матч можно отнести к категории "плюс". Ведь счет на табло не отражал реального положения дел в поединке в Эльче. "Это была одна из лучших игр сборной во время моей работы в ней, – сказал Леонид Буряк. – Ее действительно можно отнести к категории "ТОП". Когда я пришел на пресс-конференцию, зал встал. А посол Украины в Испании в шутку сказал, что теперь он может заходить в любое учреждение, открывая дверь ногами. Действительно очень хорошая игра была: за минут 15-20 наша команда могла достаточно мячей испанцам набить – и Шевченко, и Воробей, и многие другие игроки".

1-е место.2003 год. Отборочный матч ЧЕ-2004. 3-й тур группового раунда

Украина – Испания – 2:2

В этом противостоянии фаворитом считалась Испания. Однако украинская сборная уже с самого начала поединка вела в счете 1:0 после гола Андрея Воронина, демонстрируя хорошую игру. Около 85 тысяч болельщиков, горячо поддерживавших нашу национальную команду на трибунах НСК "Олимпийский", верили в ее победу и даже подумать не могли, что главные события развернутся за семь минут до финального свистка. В это время были забиты три мяча: сначала на 83-й Рауль Гонсалес сравнял счет, а на 87-й и 90+2-й Хосеба Эчеверрия и Александр Горшков обменялись результативными ударами. Последний гол вызвал шквал эмоций со стороны зрителей.