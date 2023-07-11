  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай подписал опытного хавбека из Металлиста
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай подписал опытного хавбека из Металлиста

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сергей Панасенко - игрок Миная

Минай подписал опытного хавбека из Металлиста

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" подписал контракт с 31-летним хавбеком Сергеем Панасенко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.

В своей новой команде Панасенко будет выступать под 21 номером.

Предыдущим клубом Панасенко стал "Металлист". В минувшем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил три гола и записал в актив два "ассиста".

По теме
yellow-arrow
Болельщики Полесья: Считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи
yellow-arrow
Официально. Валмиера выкупила у Кривбасса контракт Капича
yellow-arrow
Детский тренер Ворсклы: Если бы он ушел в Динамо, то может никто вообще бы не знал, кто такой Пятов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Інстаграм Миная

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде