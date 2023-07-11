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Минай подписал опытного хавбека из Металлиста
Сергей Панасенко - игрок Миная
instagram.com/minaj_footballclub
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Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.
В своей новой команде Панасенко будет выступать под 21 номером.
Предыдущим клубом Панасенко стал "Металлист". В минувшем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил три гола и записал в актив два "ассиста".
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Источник:Інстаграм Миная
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