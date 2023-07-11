Минай подписал опытного хавбека из Металлиста

" Минай " подписал контракт с 31-летним хавбеком Сергеем Панасенко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.

В своей новой команде Панасенко будет выступать под 21 номером.

Предыдущим клубом Панасенко стал "Металлист". В минувшем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил три гола и записал в актив два "ассиста".