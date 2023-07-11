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Болельщики Полесья: Считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи

Премьер-лига
(2 голосов)

У Полесья много болельщиков с разными взглядами

Болельщики Полесья: Считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи

instagram.com/fcpolissya_fan

Новина українською

Группа болельщиков "Полесья" отреагировала на заявление ультрас команды по поводу трансферной политики клуба.

"Отдельная группа болельщиков ФК "Полесье" вчера в сети выразила свое видение ситуации с присутствием легионеров в нашей команде и внесением их в какие-то списки. В связи с этим, наше сообщество болельщиков считает нужным озвучить свою позицию по ситуации. White Zt Family – это небольшая группа болельщиков, имеющих свое мнение и взгляды на жизнь.

В то же время мы, как другая часть болельщиков "Полесья", считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи. Новые игроки должны быть оценены по их игровым характеристикам и статистике выступлений на поле. Еще несколько лет назад мы могли лишь мечтать о присутствии в команде футболистов, уже имеющих опыт выступлений на чемпионате мира по футболу и достаточно игровой практики в высшем дивизионе Франции Лиге 1.

Возможно, по логике, которую выразили вчера, стоит оценивать игроков не только по цвету кожи, но и по вероисповеданию? Или, может, стоит пригласить в украинский клуб россиян, ведь цвет их кожи белый? Считаем, что это риторические вопросы, не требующие ответа", — говорится в заявлении.

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В статье: Полесье (Житомир)
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