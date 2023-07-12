Сегодня Динамо проведет спарринг с чемпионом Швейцарии

В среду, 12 июля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" станет действующий чемпион Швейцарии - "Янг Бойз".

Встреча пройдет на поле стадиона "Тиссот-Арена". Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что для команды Мирчи Луческу это будет четвертый спарринг на летних сборах в Австрии. Ранее киевляне разгромили бухарестское "Динамо" (4:1), австрийский "Вольфсбергер" (8:0) и словенский "Триглав" (9:0).

"Динамо" запланировало прямую трансляцию игру на своем Youtube-канале.