Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня Динамо проведет спарринг с чемпионом Швейцарии
Серьезный соперник
Фото: ФК Динамо Київ
В среду, 12 июля, киевское "Динамо" проведет очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" станет действующий чемпион Швейцарии - "Янг Бойз".
Встреча пройдет на поле стадиона "Тиссот-Арена". Начало - в 20:00 по киевскому времени.
Отметим, что для команды Мирчи Луческу это будет четвертый спарринг на летних сборах в Австрии. Ранее киевляне разгромили бухарестское "Динамо" (4:1), австрийский "Вольфсбергер" (8:0) и словенский "Триглав" (9:0).
"Динамо" запланировало прямую трансляцию игру на своем Youtube-канале.
Популярное сейчас
- Болельщики Полесья: Считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи
- Кочергин забил за Ракув в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Жена ван дер Сара: Его жизни уже ничего не угрожает
- Буряк: До 1973 года, пока Лобановский не пришел в Динамо, это была пьющая команда
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО