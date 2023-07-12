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ФК Минай и партнеры провели товарищеский турнир по мини-футболу Minaj Partners’ Cup
Инициатива представителей клуба
Фото - ФК Минай / автор невідомий
Закарпатский "Минай" на базе своего стадиона провел турнир по мини-футболу под названием "FC Minaj Partners’ Cup". Мероприятие было направлено на усиление сотрудничества между клубом и его партнерами, а также преследовало цель укрепить отношения между ними. В то же время, турнир стал отличным способом для этих организаций продемонстрировать свои спортивные способности, где они соревновались за почетную победу.
В турнире приняли участие команды таких брендов:
- "Амбар" – крупнейшая сеть супермаркетов в Закарпатье.
- "Крайна" – природная минеральная вода Закарпатья.
- "Crystal" – ЖК премиум класса в городе Ужгород.
- "Армада Карпат" – одна из самых мощных общественных организаций, помогающих, в частности, ВСУ.
- "Tsap Bakery" – хлебобулочные изделия в Ужгороде.
- "СБМ" – охрана, которой доверяет город.
Победителем турнира стала команда "Крайна". А лучшим игроком соревнования признали Ивана Лешко – представителя команды "Амбар", которого зрители на турнире назвали "Амбарский Роберто Баджо".
Все участники турнира продемонстрировали большой интерес к развитию спорта и подчеркнули важность сотрудничества между футболом и бизнесом для содействия развитию местного (и не только) спорта. Отметим, что почетным гостем турнира стал Иван Надеин, президент ФК "Верес". Инициатором турнира выступил стратегический директор ФК "Минай" Феликс Ардельянов.
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