ФК Минай и партнеры провели товарищеский турнир по мини-футболу Minaj Partners’ Cup

Закарпатский "Минай" на базе своего стадиона провел турнир по мини-футболу под названием "FC Minaj Partners’ Cup". Мероприятие было направлено на усиление сотрудничества между клубом и его партнерами, а также преследовало цель укрепить отношения между ними. В то же время, турнир стал отличным способом для этих организаций продемонстрировать свои спортивные способности, где они соревновались за почетную победу.

В турнире приняли участие команды таких брендов:

"Амбар" – крупнейшая сеть супермаркетов в Закарпатье.

– крупнейшая сеть супермаркетов в Закарпатье. "Крайна" – природная минеральная вода Закарпатья.

– природная минеральная вода Закарпатья. "Crystal" – ЖК премиум класса в городе Ужгород.

– ЖК премиум класса в городе Ужгород. "Армада Карпат" – одна из самых мощных общественных организаций, помогающих, в частности, ВСУ.

– одна из самых мощных общественных организаций, помогающих, в частности, ВСУ. " Tsap Bakery" – хлебобулочные изделия в Ужгороде.

– хлебобулочные изделия в Ужгороде. "СБМ" – охрана, которой доверяет город.

Победителем турнира стала команда "Крайна". А лучшим игроком соревнования признали Ивана Лешко – представителя команды "Амбар", которого зрители на турнире назвали "Амбарский Роберто Баджо".

Все участники турнира продемонстрировали большой интерес к развитию спорта и подчеркнули важность сотрудничества между футболом и бизнесом для содействия развитию местного (и не только) спорта. Отметим, что почетным гостем турнира стал Иван Надеин, президент ФК "Верес". Инициатором турнира выступил стратегический директор ФК "Минай" Феликс Ардельянов.