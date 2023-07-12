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Днепр-1 подтвердил переход Третьякова: известен срок действия контракта хавбека
Днепряне официально объявили о трансфере
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" объявил о переходе полузащитника "Александрии" Максима Третьякова.
Как сообщает пресс-служба днепрян, 27-летний игрок подписал трехлетний контракт. В новой команде он будет играть под номером 10.
Ранее о продаже хавбека уведомила "Александрия", указав, что сумма трансфера составила 400 тысяч евро.
Третьяков защищал цвета "горожан" с лета 2019 года. В УПЛ за александрийцев он провел 92 матча, забив 25 голов (рекорд клуба). Еще 5 матчей провел в Кубке Украины, отличившись одним забитым голом. Также на счету Максима 6 матчей в Лиге Европы.
Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
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