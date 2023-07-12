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Шахтер все же получит деньги за Соломона – СМИ
Большая часть средств поступит от ФИФА
tottenhamhotspur
"Шахтер" получит финансовую компенсацию от "Тоттенхэма" за своего бывшего вингера Манора Соломона.
Английский клуб достиг договоренностей с дончанами о денежной компенсации. Большую часть этих средств оплатит непосредственно ФИФА. Об этом пишет израильское издание Sport5.co.il со ссылкой на The Guardian.
Также следует помнить, что "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут 6 августа благотворительный матч в поддержку Украины. Все вырученные средства будут направлены на помощь украинцев, пострадавших от войны с Россией. Клубы намерены сохранить дружеские отношения.
В "Шахтере" на запрос UA-Футбол ситуацию пока что не комментируют.
Напомним, вчера, 11 июля "Тоттенхэм" официально объявил о переходе 23-летнего израильского вингера на правах свободного агента, хотя его контракт с "Шахтером" был рассчитан до конца 2023 года.
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