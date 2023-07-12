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Кривбасс - Хуст. Смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча
Прямая трнсляция товарищеского матча
facebook.com/football.khust
Сегодня, 12 июля, "Кривбасс" в рамках летнего предсезонного сбора проведет спарринг с перволиговским "
Матч начнется в 17:00.
Видеотрансляция поединка доступна на нашем сайте.
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