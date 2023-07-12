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Кривбасс - Хуст. Смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
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Прямая трнсляция товарищеского матча

Кривбасс - Хуст. Смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

facebook.com/football.khust

Новина українською

Сегодня, 12 июля, "Кривбасс" в рамках летнего предсезонного сбора проведет спарринг с перволиговским "Хустом".

Матч начнется в 17:00.

Видеотрансляция поединка доступна на нашем сайте.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Хуст
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