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Трубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО
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У голкипера "
По данным источника, Трубин сейчас находится в Лондоне, где в одном из ресторанов провел встречу с посредниками саудитов.
В качестве доказательство издательство приводит фото, на котором якобы изображен украинский кипер.
Какой именно клуб заинтересован в подписании Трубина, и какую зарплату могут предложить вратарю сборной Украины – пока что не известно.
Напомним, главным претендентом на Трубина сейчас считается "Интер", но финансовые аппетиты "Шахтера" в размере 35 миллионов евро могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Напомним, контракт 21-летнего кипера с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".
В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
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