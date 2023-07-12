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Трубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО

Премьер-лига
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Интересное развитие событий

Трубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО

tuttomercatoweb.com

Новина українською

У голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Как сообщает TuttoMercatoWeb, речь идет о Саудовской Аравии.

По данным источника, Трубин сейчас находится в Лондоне, где в одном из ресторанов провел встречу с посредниками саудитов.

В качестве доказательство издательство приводит фото, на котором якобы изображен украинский кипер.

Какой именно клуб заинтересован в подписании Трубина, и какую зарплату могут предложить вратарю сборной Украины – пока что не известно.

Напомним, главным претендентом на Трубина сейчас считается "Интер", но финансовые аппетиты "Шахтера" в размере 35 миллионов евро могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Напомним, контракт 21-летнего кипера с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

Трубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
TMW

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
12.07.2023 в 17:53
Турбин под столом?
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