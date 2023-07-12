Китаев: В будущем по поводу Александрии не будут говорить, что это команда "бей-беги"

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал о том, что несмотря не на самые лучшие результаты в прошлом сезоне, руководство клуба доверяет главному тренеру Руслану Ротаню.

- Многие говорят, что в прошлом сезоне "Александрия" в какой-то степени пожертвовала результатом сезона ради тех преобразований, которые делает Руслан Ротань. Это так?

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- Есть доверие со стороны руководства клуба и есть понимание того, что хочет построить Руслан Петрович. И есть вера, поэтому будем ждать, когда это осуществится. Все понимают, что нужно некоторое время. За полгода кардинально перестроить команду не получиться.

Можно понять эмоции наших болельщиков, когда идут результаты, которые им не нравятся. Но на перестройку нужно время. Дай бог, все выйдет. И "Александрия" будет радовать болельщиков своей игрой. И по поводу "Александрии" не будут говорить, что это команда "бей-беги" и так далее. Так, замечу, говорили не только про нас.

Если болельщики хотят конструктивный футбол, то нужно немного потерпеть. И подходить с холодной головой. Я понимаю, что болельщикам хочется только побед. Но это не так работает.

- То есть, стиль даже стоит того, чтобы временно потерять в результатах?

- Стиль, однозначно, нужен. Мы хотим, чтобы "Александрия" играла в качественный футбол. Президент нашего клуба Сергей Кузьменко всегда акцентировал на этом внимание. Это процесс, к нему нужно идти. При одних игроках может не получаться, при других, допустим, наоборот, все сложится. Мы верим и доверяем тренерскому штабу.

- Наша сборная на молодежном Евро впервые заработала право выступать на Олимпиаде в Париже. Как клуб отнесется к тому, что командой там будет руководить Ротань? "Александрия" может провести предсезонку и начать чемпионат 2024/2025 без старшего тренера.

- Олимпиада - это мировой уровень. Про это еще никто не разговаривал в клубе. Компромисс будет найден. Пока не готов говорить, каким именно он будет. Конечно же, это очень престижно, если клубный тренер будет представлять страну на Олимпиаде. И это большой опыт для специалиста.