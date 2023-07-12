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СМИ: Динамо интересуется Алефиренко. Игрока оценивают в 500 тысяч евро

Премьер-лига
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Для киевлян хавбек – кандидатура номер один на усиление

СМИ: Динамо интересуется Алефиренко. Игрока оценивают в 500 тысяч евро

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Динамо" проявляет активный интерес к хавбеку "Зари" Даниилу Алефиренко.

Как сообщает "ТаТоТаке", для киевлян – это кандидатура номер один на усиление. Правда, пока что окончательного решения по игроку еще не принято.

Также отмечается, что цена на Алефиренко может составить порядка 500 тысяч евро.

Напомним, что в прошлом сезоне 23-летний нападающий полгода отыграл в аренде в "Черноморце", за сезон провел 20 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Данил Алефиренко
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Источник:
ТаТоТаке

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