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СМИ: Динамо интересуется Алефиренко. Игрока оценивают в 500 тысяч евро
Для киевлян хавбек – кандидатура номер один на усиление
zarya-lugansk.com
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Как сообщает "ТаТоТаке", для киевлян – это кандидатура номер один на усиление. Правда, пока что окончательного решения по игроку еще не принято.
Также отмечается, что цена на Алефиренко может составить порядка 500 тысяч евро.
Напомним, что в прошлом сезоне 23-летний нападающий полгода отыграл в аренде в "Черноморце", за сезон провел 20 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей.
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