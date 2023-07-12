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Шапаренко, Буяльский и Ярмоленко выйдут в старте Динамо на спарринг против чемпиона Швейцарии
Стартовый состав киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 12 июля, киевское "
Уже известен стартовый состав киевлян на матч:
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Бенито, Ярмоленко, Кабаев
Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Яцык, Андриевский, Караваев, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Леднев, Волошин, Рамадани
Отметим, что поединок начнется в 20:00, UA-Футбол проведет
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