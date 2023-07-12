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Динамо - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
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Динамо - Янг Бойз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для "Динамо" это будет третий матч на текущем австрийском сборе. Однако первые два были невзрачными из-за низкого уровня и статуса соперников. Другое дело – "Янг Бойз", с которым киевляне сыграют сегодня, 12-гл июля, в 20:00. На фоне такого соперника можно реально проверить свои силы.

"Динамо" сыграет основным составом: Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Бенито, Кабаев – Ярмоленко

Смотреть прямую онлайн видеотрансляцию можно прямо в этой новости

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Товарищеский матч. 12.07.2023
"Динамо" (Украина) – "Янг Бойз" (Швейцария)

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