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Динамо - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Для "Динамо" это будет третий матч на текущем австрийском сборе. Однако первые два были невзрачными из-за низкого уровня и статуса соперников. Другое дело – "Янг Бойз", с которым киевляне сыграют сегодня, 12-гл июля, в 20:00. На фоне такого соперника можно реально проверить свои силы.
"Динамо" сыграет основным составом: Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Бенито, Кабаев – Ярмоленко
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Товарищеский матч. 12.07.2023
"Динамо" (Украина) – "Янг Бойз" (Швейцария)
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