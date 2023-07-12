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ТМ. Кривбасс отгрузил шесть сухих голов Хусту
Соперник сопротивлялся половину первого тайма
instagram.com/fckryvbas
В среду, 12 июля, "
Криворожцы владели ощутимым преимуществом, но первого гола пришлось ждать до 27-й минуте. Впрочем, потом дело для криворожцев пошло проще и в итоге, команда Вернидуба отгрузила сопернику 6 голов.
Три гола до перерыва, три – после, и общий счет 6:0.
"Кривбасс" (Кривой Рог) – ФК "Хуст" (Хуст, Закарпатская обл.) 6:0
Голы: Роман Дебелко 27, Максим Задерака 42, Дмитрий Хомченовский 43, Никита Татарков 51, Денис Устименко 64, Тимур Кораблин, 74
"Кривбасс" (Кривой Рог): новичок (новичок, 46) – Андрей Понедельник (Захар Карпусь, 77), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков, Иван Дибанго (новичок, 71) – Дмитрий Хомченовский (к) ( новичок, 71), Клим Приходько (Арсений Килевый, 77), Никита Татарков (Алексей Хобленко, 71), Владислав Семотюк (Тимур Кораблин, 71), Максим Задерака (новичок, 60) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46)
ФК "Хуст" (Хуст) (стартовый состав): Арсен Белименко, Богдан Павлыч, Игорь Тихненко, Евгений Скиба, Владимир Шевчук, Игорь Вагин (к), Назар Приходько, Иван Станкович, Владислав Борисенко, Петр Луцив, Василий Луцив.
Запасные: Владислав Рябенко, Михаил Фляшко, Николай Филипп, Константин Колчин, Владислав Иванов, Роберт Филипп, Дмитрий Диячук, Роберт Качур.
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