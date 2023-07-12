ТМ. Динамо расписало результативную ничью с Янг Бойз

Это уже не первый спарринг "Динамо" на этом сборе, но первый против реально серьезного соперника – чемпиона Швейцарии. "Динамо", как и полагается на матч против такого оппонента, вышло основным составом, что предвещало интересное сражение.

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В первом тайме "Динамо" выглядело очень неплохо, что обернулось ранним голом Владислава Дубинчака. Он замкнул фланговый прострел Тымчика (перед тем активностью отличился Ярмоленко). Швейцарцы уже через десять минут отыгрались, организовав атаку благодаря длинной передаче от центральных защитников и сбрасыванию головой от центра поля. Мешак Элиа потом просто убежал от Дячука.

Активность киевлян после этого не снизилась. Второй гол – это результат атаки, в ходе которой было два паса пяткой. Сначала от Ярмоленко на Шапаренко, потом от Шапаренко на Бенито. Последний забил со второй попытки. Но и здесь нашёлся ответ от "Янг Бойз": в ходе одной из атак мяч угодил в руку Тымчику в штрафной, а Нсамме реализовал пенальти.

Стартовый отрезок второго тайма "Динамо" опять же провело в атаках, но не забило. Дальше игра успокоилась, а еще позже преимущество отошло к "Янг Бойз". В конце концов швейцарцы разыграли тонкую комбинацию, которую результативным ударом из радиуса штрафной площадки завершил польский легионер Лукаш Лакомы. Он чуть позже мог отличиться еще раз.

Но и "Динамо" нашло в себе силы не молчать. Когда уже до финального свистка оставалось менее двадцати минут, Тымчик взорвался ударом в перекладину, а Леднев "замял" выход один на один. То, как нужно забивать, партнерам показал Самба Диалло, расшатавший защиту и хитрой передачей организовавший автогол.

3:3. В атаке все хорошо, но над надежностью защиты еще предстоит работать.

Товаришеский матч. 12.07.2023

"Динамо" (Киев, Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:3

Голы: Дубинчак 9, Бенито 23, автогол 90 - Элиа 19, Нсамме 37 (пен.), Лакомы 65