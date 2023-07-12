Полесье в непростом матче одолело австрийский Хартберг. Один из голов забил африканский новичок

В среду, 12 июля, " Полесье " на летних сборах в Австрии провело спарринг против местного представителя Бундеслиги "Хартберга".

Матч получился довольно упорным – австрийцы открыли счет в начале первого тайма, однако затем украинцы перехватили инициативу, не только сравняв счет, но и выйдя вперед, забив три гола.

В концовке матче снова более активным был "Хартберг" – австрийцы смогли отыграть один мяч, но большего "Полесье" сопернику сделать не разрешило.

3:2, победа житомирской команды. Также отметим, что один из голов забил африканский новичок "Полесья" Макуана.

"Полесье" – "Хартберг" 3:2

Голы: Макуана (31), Янаков (40), Кушниренко (48) – 16, 85

"Полесье": Кудрик (Поспелов), Шаповал (ИНП), Шабанов, Гитченко (Чоботенко), Кравченко (Морозко), Огиря (Крушинский), Танковский (Кушниренко), Макуана (Козак), Мустафаев (Микитюк), Янаков (Морговский) , Шастал.