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Полесье в непростом матче одолело австрийский Хартберг. Один из голов забил африканский новичок
Житомирская команда продолжает подготовку к сезону
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
В среду, 12 июля, "
Матч получился довольно упорным – австрийцы открыли счет в начале первого тайма, однако затем украинцы перехватили инициативу, не только сравняв счет, но и выйдя вперед, забив три гола.
В концовке матче снова более активным был "Хартберг" – австрийцы смогли отыграть один мяч, но большего "Полесье" сопернику сделать не разрешило.
3:2, победа житомирской команды. Также отметим, что один из голов забил африканский новичок "Полесья" Макуана.
"Полесье" – "Хартберг" 3:2
Голы: Макуана (31), Янаков (40), Кушниренко (48) – 16, 85
"Полесье": Кудрик (Поспелов), Шаповал (ИНП), Шабанов, Гитченко (Чоботенко), Кравченко (Морозко), Огиря (Крушинский), Танковский (Кушниренко), Макуана (Козак), Мустафаев (Микитюк), Янаков (Морговский) , Шастал.
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