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Черноморец снова победил в спарринге
Вячеслав Кульчицкий
фото - УПЛ
Одесский "Черноморец" сегодня сыграл очередной контрольный матч. В роли спарринг-партнера "моряков" выступил представитель второй лиги - винницкая "Нива", с этой целью приехавшая в приморский город.
Поединок завершился минимальной победой команды Романа Григорчука – 2:1. Автором обеих голов в составе одесситов стал новобранец Богдан Бойчук, пришедший из харьковского "Металлиста". Все мячи в матче были забиты в первом тайме. Сначала счет открыли хозяева поля, однако винничанам удалось его сравнять. Вскоре старшие по рангу снова вышли вперед - и, как оказалось, это был последний результативный удар в этой встрече.
Следующий контрольный матч у "Черноморца" запланирован на 15 июля. По предварительной информации, соперником "моряков" будет "Ингулец" (Петрово).
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