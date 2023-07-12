Черноморец снова победил в спарринге

Одесский "Черноморец" сегодня сыграл очередной контрольный матч. В роли спарринг-партнера "моряков" выступил представитель второй лиги - винницкая "Нива", с этой целью приехавшая в приморский город.

Поединок завершился минимальной победой команды Романа Григорчука – 2:1. Автором обеих голов в составе одесситов стал новобранец Богдан Бойчук, пришедший из харьковского "Металлиста". Все мячи в матче были забиты в первом тайме. Сначала счет открыли хозяева поля, однако винничанам удалось его сравнять. Вскоре старшие по рангу снова вышли вперед - и, как оказалось, это был последний результативный удар в этой встрече.

Следующий контрольный матч у "Черноморца" запланирован на 15 июля. По предварительной информации, соперником "моряков" будет "Ингулец" (Петрово).