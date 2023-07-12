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Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
Рассматривают вариант подписание кипера через год на правах свободного агента
фото из соцсетей
"Интер" может отказаться от идеи подписания голкипера "
Миланцы не готовы платить 35 млн евро, которые хочет получить "Шахтер" за игрока.
Таким образом, "Интер" также рассматривает вариант подписания Трубина через год на правах свободного агента, а этим летом могут купить Яна Зоммера из "Баварии", чей трансфер за 6 миллионов евро не должен стать проблемой, либо Эмиля Аудеро из "Сампдории".
Напомним, что миланцы ищут сразу двух киперов – одного на замену Андре Онана, который вероятно уйдет в "МЮ", второго – на место Самира Хандановича, который уже завершил карьеру.
Отметим, что контракт 21-летнего кипера с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".
В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
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