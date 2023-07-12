Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ

"Интер" может отказаться от идеи подписания голкипера " Шахтера " Анатолия Трубина, этим летом, сообщает FCInterNews со ссылкой на TuttoSport.

Миланцы не готовы платить 35 млн евро, которые хочет получить "Шахтер" за игрока.

Таким образом, "Интер" также рассматривает вариант подписания Трубина через год на правах свободного агента, а этим летом могут купить Яна Зоммера из "Баварии", чей трансфер за 6 миллионов евро не должен стать проблемой, либо Эмиля Аудеро из "Сампдории".

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Напомним, что миланцы ищут сразу двух киперов – одного на замену Андре Онана, который вероятно уйдет в "МЮ", второго – на место Самира Хандановича, который уже завершил карьеру.

Отметим, что контракт 21-летнего кипера с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.