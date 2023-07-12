  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Рассматривают вариант подписание кипера через год на правах свободного агента

Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ

фото из соцсетей

Новина українською

"Интер" может отказаться от идеи подписания голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина, этим летом, сообщает FCInterNews со ссылкой на TuttoSport.

Миланцы не готовы платить 35 млн евро, которые хочет получить "Шахтер" за игрока.

Таким образом, "Интер" также рассматривает вариант подписания Трубина через год на правах свободного агента, а этим летом могут купить Яна Зоммера из "Баварии", чей трансфер за 6 миллионов евро не должен стать проблемой, либо Эмиля Аудеро из "Сампдории".

Читайте такжеТрубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО

Напомним, что миланцы ищут сразу двух киперов – одного на замену Андре Онана, который вероятно уйдет в "МЮ", второго – на место Самира Хандановича, который уже завершил карьеру.

Отметим, что контракт 21-летнего кипера с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Спаслись на последней минуте. Динамо - Янг Бойз 3:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Александрия просматривает Плаксу
yellow-arrow
Минай подписал очередного опытного хавбека из Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Inter News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
12.07.2023 в 23:29
он и 5 не стоит --2 игры пропустил 12 штук
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
12.07.2023 в 23:26
Значит Турбина в Интере не будет. Ни этим летом, ни следующим. Да и не надо. Толя явно на позицию «второго» рассматривается. Еще один Лунин не нужен никому.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде