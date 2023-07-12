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Оболонь в киевском дерби проиграла Левому Берегу

Премьер-лига
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Первое поражение пивоваров на летних сборах

Оболонь в киевском дерби проиграла Левому Берегу

instagram.com/fc_liviybereh

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В среду, 12 июля, "Оболонь" в летнем спарринге сыграла дерби с "Левым Берегом".

"Пивовары" уступили со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Отметим, что это первое поражение "Оболони" в летних спаррингах.

Оболонь – Левый Берег 0:2

Голы: Сухоручко 30, Литовченко 70

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В статье: Оболонь (Киев) Левый берег (Киев)
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