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Оболонь в киевском дерби проиграла Левому Берегу
Первое поражение пивоваров на летних сборах
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В среду, 12 июля, "Оболонь" в летнем спарринге сыграла дерби с "
"Пивовары" уступили со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.
Отметим, что это первое поражение "Оболони" в летних спаррингах.
Оболонь – Левый Берег 0:2
Голы: Сухоручко 30, Литовченко 70
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