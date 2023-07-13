  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Кривбасса: Забили шесть голов Хусту, но могли и больше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Кривбасса: Забили шесть голов Хусту, но могли и больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Дмитрий Кара-Мустафа - о победе команды на втором летнем сборе

Тренер Кривбасса: Забили шесть голов Хусту, но могли и больше

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал победу на втором летнем сборе в контрольном матче над "Хустом", дебютантом Первой лиги (6:0).

- Как вам эта победа, как игра команды?

- Сегодня мы играли против команды, которая только вышла в Первую лигу. Да, соперник сопротивлялся нам, как мог. Но, вы понимаете, немножко силы неравны. Мы увидели моменты в нашем исполнении, как хорошие, так и моменты, которые надо исправлять.

Читайте такжеТМ. Кривбасс отгрузил шесть сухих голов Хусту

Да, выиграли с крупным счетом, но все равно: есть над чем работать, это сборы. Забили шесть голов, но могли забить и больше. В концовке игры начали немного баловаться... Можно так сказать. А этого быть не должно. Ведь нужно играть до конца.

- После игры с "Карпатами" вы говорили, что поражение только разозлит команду. Как считаете, "Кривбасс" сделал правильные выводы, судя по сегодняшнему результату?

- Можно и так сказать. Вы видели, сегодня мы дали больше игрового времени более старшим ребятам, которые находятся в команде больше времени. А молодежь выпустили только на 20 минут. Впереди еще три матча в плотном графике, поэтому мы варьируем нагрузки.

- Как вам игра молодых игроков сегодня?

- Им надо еще много работать над собой, улучшать свое мастерство. Результат положительный, но впереди еще много работы, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

По теме
yellow-arrow
Центрбек Шахтера официально вернулся в родной клуб
yellow-arrow
Оболонь в киевском дерби проиграла Левому Берегу
yellow-arrow
Спаслись на последней минуте. Динамо - Янг Бойз 3:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Кара-Мустафа ФК Хуст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде