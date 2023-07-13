Тренер Кривбасса: Забили шесть голов Хусту, но могли и больше

Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал победу на втором летнем сборе в контрольном матче над "Хустом", дебютантом Первой лиги (6:0).

- Как вам эта победа, как игра команды?

- Сегодня мы играли против команды, которая только вышла в Первую лигу. Да, соперник сопротивлялся нам, как мог. Но, вы понимаете, немножко силы неравны. Мы увидели моменты в нашем исполнении, как хорошие, так и моменты, которые надо исправлять.

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Да, выиграли с крупным счетом, но все равно: есть над чем работать, это сборы. Забили шесть голов, но могли забить и больше. В концовке игры начали немного баловаться... Можно так сказать. А этого быть не должно. Ведь нужно играть до конца.

- После игры с "Карпатами" вы говорили, что поражение только разозлит команду. Как считаете, "Кривбасс" сделал правильные выводы, судя по сегодняшнему результату?

- Можно и так сказать. Вы видели, сегодня мы дали больше игрового времени более старшим ребятам, которые находятся в команде больше времени. А молодежь выпустили только на 20 минут. Впереди еще три матча в плотном графике, поэтому мы варьируем нагрузки.

- Как вам игра молодых игроков сегодня?

- Им надо еще много работать над собой, улучшать свое мастерство. Результат положительный, но впереди еще много работы, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.