Минай - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Соперники по УПЛ проведут контрольный матч на Закарпатье. В трех последних матчах в течение двух предыдущих сезонов соперники играли исключительно вничью. Перенесутся ли такие результаты с официальных игр на товарищеские?

Контрольный матч

13 июля. Начало в 13:00

"Минай" - "Рух"

Трансляция - Youtube ФК "Минай"