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Минай - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Товарищеский матч

Минай - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Соперники по УПЛ проведут контрольный матч на Закарпатье. В трех последних матчах в течение двух предыдущих сезонов соперники играли исключительно вничью. Перенесутся ли такие результаты с официальных игр на товарищеские?

Контрольный матч
13 июля. Начало в 13:00
"Минай" - "Рух"
Трансляция - Youtube ФК "Минай"

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай смотреть футбол онлайн
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