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Минай - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Товарищеский матч
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Соперники по УПЛ проведут контрольный матч на Закарпатье. В трех последних матчах в течение двух предыдущих сезонов соперники играли исключительно вничью. Перенесутся ли такие результаты с официальных игр на товарищеские?
Контрольный матч
13 июля. Начало в 13:00
"Минай" - "Рух"
Трансляция - Youtube ФК "Минай"
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