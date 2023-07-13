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Рух в первом спарринге дня минимально обыграл Минай
Минимальная победа львовян 1:0
fcruhlviv.com
В четверг, 13 июля, "
В этом поединке, начавшемся под аккомпанемент обильного дождя, тренерский штаб "Рух" доверил молодежи, а минайцы сыграли экспериментальным составом.
Первый тайм прошел в обоюдоострой игре, в которой чуть больше повезло львовянам. В середине тайма Непейпиев промчался флангом и сам же и открыл счет, а в концовке тайма Карабин не реализовал пенальти.
Во втором тайме доминировал уже "Минай". Закарпатцы много атаковали, создали несколько неплохих моментов, но забить так и не смогли. 1:0, минимальная победа "Руха".
"Минай" – "Рух" (Львов) 0:1
Гол: Непейпиев, 23
Нереализованный пенальти: Карабин, 40' (вратарь).
"Минай": Кемкин, Солдат, Ю.Кравчук, Немчанинов, Булеза, Петька, Ралюченко, игрок на просмотре, Одарюк, Твердохлеб, Вишневский.
2-й тайм: Кемкин, Дмитрук, Солдат, Ю.Кравчук, Немчанинов, Рогозинский, Витенчук, Панасенко, Одарюк (Гечев, 72), Голубь, Твердохлеб.
"Рух" (Львов): Герета, Мысык, Холод, Товарницкий, Китела, Пастух, Карабин, Столярчук (Бойко, 30), Непейпиев (Касарда, 64), Альваренга, Теслюк.
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