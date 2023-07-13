Третьяков: На данный момент жена более популярна, чем я

Новичок " Днепра-1 " Максим Третьяков рассказал несколько интересных нюансов из своей жизни.

– Максим, поделись сразу, пожалуйста, секретом: как парню из села Троицко-Сафоново, где проживает чуть больше тысячи человек, попасть в академию "Днепра" и начать футбольную карьеру?

– Все просто: когда мне было 8 лет, я с семьей переехал жить в Днепр. А в 10 лет попал в Академию. Начинал заниматься в школьной секции, а потом один из ребят, со мной занимавшийся и у которого отец был футболистом, попросил посмотреть на меня в академии.

– Расскажи, пожалуйста, историю происхождения твоего прозвища Ортега.

– Это пошло еще из академии "Днепра". Тогдашнему моему тренеру Чистякову нравился этот аргентинский футболист, и он стал меня так называть в тренировочном процессе. Ребята это поддержали, и были моменты, когда я даже не откликался на свое имя (улыбается).

– Твоя жена не менее популярнее тебя не только в соцсетях, но и лентах новостей спортивных сайтов…

– Думаю, что она более популярна на данный момент (улыбается)

– И как ты к этому относишься?

– Хотелось бы, чтобы футболисты были популярнее в нашей стране (смеется). Я хорошо к этому отношусь и уважаю. Она – молодец, имеет свое дело, кроме Инстаграма. Она имеет свой бренд и развивает его, вышла на достаточно приличный уровень, поэтому я только поддерживаю.