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Третьяков: На данный момент жена более популярна, чем я
Интересные факты из жизни новичка Днепра-1
instagram.com/tretyakovaliza
Новичок "
– Максим, поделись сразу, пожалуйста, секретом: как парню из села Троицко-Сафоново, где проживает чуть больше тысячи человек, попасть в академию "Днепра" и начать футбольную карьеру?
– Все просто: когда мне было 8 лет, я с семьей переехал жить в Днепр. А в 10 лет попал в Академию. Начинал заниматься в школьной секции, а потом один из ребят, со мной занимавшийся и у которого отец был футболистом, попросил посмотреть на меня в академии.
– Расскажи, пожалуйста, историю происхождения твоего прозвища Ортега.
– Это пошло еще из академии "Днепра". Тогдашнему моему тренеру Чистякову нравился этот аргентинский футболист, и он стал меня так называть в тренировочном процессе. Ребята это поддержали, и были моменты, когда я даже не откликался на свое имя (улыбается).
– Твоя жена не менее популярнее тебя не только в соцсетях, но и лентах новостей спортивных сайтов…
– Думаю, что она более популярна на данный момент (улыбается)
– И как ты к этому относишься?
– Хотелось бы, чтобы футболисты были популярнее в нашей стране (смеется). Я хорошо к этому отношусь и уважаю. Она – молодец, имеет свое дело, кроме Инстаграма. Она имеет свой бренд и развивает его, вышла на достаточно приличный уровень, поэтому я только поддерживаю.
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