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Шахтер сделал предложение 20-летнему защитнику Хапоэля Лемкину

Премьер-лига
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Но парень склоняется к переходу в ПСВ

Шахтер сделал предложение 20-летнему защитнику Хапоэля Лемкину

Getty Images

Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к израильскому защитнику "Хапоэля" из Тель-Авива Ставу Лемкину.

Также, кроме "горняков", как сообщает канал sport5, претендует на 20-летнего игрока и ПСВ.

Лемкин ведет переговоры с обоими клубами, украинская команда уже сделала ему официальное предложение, но, по мнению его близких, приоритет отдается голландской команде.

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У Лемкина также есть предложение от команды из Швейцарии, и на решение игрока в основном повлияет вопрос, в какой команде он получит больше игрового времени.

Также источник отмечает, что цена на защитника составляет порядка 750 тысяч евро, что является вполне приемлемой суммой за перспективного защитника.

На данный момент игрок находится в отпуске и примет окончательное решение после отдыха, который заканчивается в понедельник.

Отметим, что Лемкин уже является фактически основным защитником "Хапоэля" (22 матча в прошлом сезоне) и при этом отлично зарекомендовал себя в матчах за юношеские и молодежную сборные Израиля.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Хапоэль (Тель-Авив)
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Источник:
sport5

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