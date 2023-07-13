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Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5

Премьер-лига
(3 голосов)

Горняки были разгромлены

Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел свой очередной спарринг на продолжающемся в настоящее время в Роттердаме учебно-тренировочном сборе. Сегодня "горняки" противостояли чемпиону Греции АЕКу.

Патрик ван Леувен выставил состав с акцентом на молодежь:

основа: Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси;

резерв: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюник.

В итоге все обернулось большим поражением 0:5. В ворота "Шахтера" забивали только два игрока: Гарсия (хет-трик) и Зини (дубль).

Товарищеский матч
"Шахтер" – АЕК (Афины) 0:5
Голы: 0:1 – Гарсия 12, Гарсия 40, Гарсия 65, Зини 83, Зини 86

Отметим, что АЕК стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, тогда как "Шахтер" – в групповом раунде. Теоретически грекам нужно быстрее выходить на пик формы.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (13)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.07.2023 в 20:57
Ямаааайкааааа...)))
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+1
-1
fanatSD (донецк)
13.07.2023 в 21:00
идиот
Ответить
+1
-1
vlotko (Броди)
13.07.2023 в 20:54
Дніпру на замітку про гру грецьких команд.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.07.2023 в 20:48
Ну так греки вийшли на пік форми завдяки Шахтарю
Ответить
0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.07.2023 в 20:50
я більш кумедного та недолугого виправдання ницості шахтаря, як оце, досі ще не бачив ))
Ответить
0
-3
fanatSD (донецк)
13.07.2023 в 20:58
ты тупой баран и всем это известно.вонючая дырявая подстилка
+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.07.2023 в 20:48
"Велич" як полуда спала з очей сектантів "свідків величі шахтаря". Не шахтар "чемпіон", а Ахметов - чемпіон корупції.
Ответить
+1
-3
Будєм разбіратся (Київ)
13.07.2023 в 20:50
Для чого всюди флудити про Ахметова?
Ответить
+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.07.2023 в 20:54
Флуд - це якщо не по темі, а це, голубчику, саме по темі, саме в точку! інша справа, що вам це не до тями або не до снаги.
0
-1
fanatSD (донецк)
13.07.2023 в 20:59
тупая киевская гнида
0
-2
Будєм разбіратся (Київ)
13.07.2023 в 21:03
Ти полегше, фанат sd
0
0
fanatSD (донецк)
13.07.2023 в 20:58
смени пластинку долб...б
Ответить
0
-2
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
13.07.2023 в 20:35
Красивое
Ответить
+3
0

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