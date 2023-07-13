Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5
Горняки были разгромлены
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Шахтер" провел свой очередной спарринг на продолжающемся в настоящее время в Роттердаме учебно-тренировочном сборе. Сегодня "горняки" противостояли чемпиону Греции АЕКу.
Патрик ван Леувен выставил состав с акцентом на молодежь:
основа: Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси;
резерв: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюник.
В итоге все обернулось большим поражением 0:5. В ворота "Шахтера" забивали только два игрока: Гарсия (хет-трик) и Зини (дубль).
Товарищеский матч
"Шахтер" – АЕК (Афины) 0:5
Голы: 0:1 – Гарсия 12, Гарсия 40, Гарсия 65, Зини 83, Зини 86
Отметим, что АЕК стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, тогда как "Шахтер" – в групповом раунде. Теоретически грекам нужно быстрее выходить на пик формы.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
- Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно
- Днепр-1 и Динамо уничтожают соперников, Шахтер сыграл вничью. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
- 23:18 Украинские Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
- 21:41 Украинские Transfermarkt: Судаков после молодежного Евро подорожал до 15 млн евро, Бондаренко - до 10 млн
- 19:50 Украинские "Я уехал из Украины, но Украина никогда не может выйти из моего сердца", - Йовичевич попрощался с Шахтером