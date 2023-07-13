Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5

"Шахтер" провел свой очередной спарринг на продолжающемся в настоящее время в Роттердаме учебно-тренировочном сборе. Сегодня "горняки" противостояли чемпиону Греции АЕКу.

Патрик ван Леувен выставил состав с акцентом на молодежь:

основа: Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси;

резерв : Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюник.

В итоге все обернулось большим поражением 0:5. В ворота "Шахтера" забивали только два игрока: Гарсия (хет-трик) и Зини (дубль).

Товарищеский матч

"Шахтер" – АЕК (Афины) 0:5

Голы: 0:1 – Гарсия 12, Гарсия 40, Гарсия 65, Зини 83, Зини 86

Отметим, что АЕК стартует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, тогда как "Шахтер" – в групповом раунде. Теоретически грекам нужно быстрее выходить на пик формы.