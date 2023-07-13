Третьяков: Уход легионеров пошел на пользу молодым футболистам - те же Судаков и Мудрик имеют за плечами ЛЧ

Новичок "Днепра-1" Максим Третьяков высказался о снижении уровня УПЛ и отъезде легионеров.

– Твоя взрослая карьера началась во времена, когда многие клубы попали в кризис, уехали легионеры и уровень чемпионата упал. Эта ситуация, хоть и не очень хорошая, давала больше возможностей молодым игрокам?

– Сто процентов так и есть. Когда я начинал, был очень высокий уровень чемпионата, было много легионеров. И когда попал в дубль "Днепра", пойти дальше в первую команду было очень сложно. Из нашего выпуска в дубль попал только я, а позже еще Макс Лопыренок. Команды U-19 не было, и у многих ребят не было времени, чтобы себя проявить.

Потому считаю, что это пошло на пользу молодым футболистам. Кстати, сейчас мы видим это и за выступлениями молодежной сборной Украины, потому что у ребят в таком возрасте уже есть по 2-3 года выступлений на высоком уровне. Те же Судаков и Мудрик имеют за плечами Лигу чемпионов и место в составе клуба. В то время подобных случаев было мало, потому молодым это было на пользу.

– Ты вернулся в Украину из Словакии, потому что больше не хотел за границу или не было вариантов?

– На тот момент переход в "Александрию" был шагом вперед, ведь команда должна была выступать в групповом турнире Лиги Европы. Когда появился этот вариант, я даже не думал, а сразу пошел к директору клуба и сказал, что хочу попробовать себя там.