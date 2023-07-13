Габелок: Да, прилетело в наш дом. Повезло, что нас не было в Киеве

Полузащитник " Металлиста 1925 " Артем Габелок рассказал о том, что его дом в Кмеве пострадал от ночной атаки россиян "Шахедами".

— Артем, приветствую. Жаль, что звоню не по футбольному поводу.

— Да, прилетело. Мы проснулись утром во Львове, начали читать новости. Повезло, что нас не было в Киеве. Мы живем на шестом этаже, прилетело на 25-й. Всегда думаешь, что тебя это не коснется, но вот так вот получается… Неприятная ситуация.

— Это были осколки?

— Сбили беспилотник шахед, как я понимаю. Были бы дома, пошли бы в ванную. Но судя по тому, как прилетело, и ванная могла бы не помочь. Ситуация заставляет задуматься.

— Где еще можно спрятаться?

— Зависит от масштаба. Если мы знаем, допустим, что летит 100 ракет, то идем на паркинг под домом. А если тревога ночью, как в этот раз, в два часа ночи, то стелим в ванной. Мы обычно стелим в ванной заранее, и если тревога, то переходим в нее.

— В паркинге и не поспишь?

— Нет, погулять, посидеть. Три часа, допустим, там не высидишь. Если прилеты каждый день, то ты, условно говоря, в тонусе, тогда и на паркинг спускаешься. А если затишье, то расслабляешься, надеешься, что в этот дом не прилетит. Мы в том районе, где мы живем, возле нас часто срабатывает. Каждая тревога, мы понимаем, что будет много взрывов.

— "Металлист 1925", обычно живет в Киеве, верно? Всей команде тяжело, если ночь была с сиренами?

— Конечно. Особенно когда много прилетов, у нас шумно. Да, база в Счастливом под Киевом, все живут в городе в основном. Бывало, что мы просто все в Счастливое ехали, если много взрывов. Там пересиживали.