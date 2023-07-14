Александрия озвучила планы на вторую часть сбора

После двух дней отдыха, футболисты "Александрии" возвращаются в расположение лагеря. Вчера, 13 июля началась вторая часть подготовки команды к старту чемпионата.

На этот период, кроме еженедельных тренировок, запланированы четыре контрольных поединка, которые состоятся в "домашних стенах". 16 и 17 июля к "горожанам" приедут представители первой лиги - ФК "Кремень" и СК "Полтава". 22 июля контрольная встреча с одесским "Черноморцем", 23 июля - с дебютантом Премьер-лиги - ФК "ЛНЗ" (Черкассы).

Ранее сообщалось, что полузащитник Родион Плакса находится на просмотре в "Александрии".