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Александрия озвучила планы на вторую часть сбора
Команда Руслана Ротаня запланировала четыре спарринга
Фото: ФК Олександрія
После двух дней отдыха, футболисты "Александрии" возвращаются в расположение лагеря. Вчера, 13 июля началась вторая часть подготовки команды к старту чемпионата.
На этот период, кроме еженедельных тренировок, запланированы четыре контрольных поединка, которые состоятся в "домашних стенах". 16 и 17 июля к "горожанам" приедут представители первой лиги - ФК "Кремень" и СК "Полтава". 22 июля контрольная встреча с одесским "Черноморцем", 23 июля - с дебютантом Премьер-лиги - ФК "ЛНЗ" (Черкассы).
Ранее сообщалось, что полузащитник Родион Плакса находится на просмотре в "Александрии".
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