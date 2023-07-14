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Верес просматривает экс-вингера Металлиста 1925
В последнее время он играл в Польше
Фото: ФК Металіст 1925
Украинский вингер Олег Синица продолжает проходить просмотр в ровенском "Вересе", сообщает Sport.ua.
27-летний футболист известен по выступлениям за "Металлист 1925", "Рух" и "Агробизнес". В прошлом году Олег играл за клуб 3-й польской лиги "Свит" (Щецин), где отличился 13 забитыми мячами.
Синица может играть на правом или левом фланге атаки, а также в центре нападения.
Ранее также была информация, что "Верес" просматривает двух африканских игроков.
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Источник:Sport.ua
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