Верес просматривает экс-вингера Металлиста 1925

Украинский вингер Олег Синица продолжает проходить просмотр в ровенском "Вересе", сообщает Sport.ua.

27-летний футболист известен по выступлениям за "Металлист 1925", "Рух" и "Агробизнес". В прошлом году Олег играл за клуб 3-й польской лиги "Свит" (Щецин), где отличился 13 забитыми мячами.

Синица может играть на правом или левом фланге атаки, а также в центре нападения.

Ранее также была информация, что "Верес" просматривает двух африканских игроков.