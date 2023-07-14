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Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
Валерий Пересоляк беспокоится о состоянии экс-футболиста
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Президент "Миная" Валерий Пересоляк обеспокоен состоянием бывшего форварда команды Артема Милевского.
"Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем – надо помогать.
Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь", — сказал Пересоляк в интервью YouTube-канал "FOOTBALL MANАGER".
Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры в 2021 году в возрасте 36 лет.
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