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Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь

Премьер-лига
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Валерий Пересоляк беспокоится о состоянии экс-футболиста

Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк обеспокоен состоянием бывшего форварда команды Артема Милевского.

"Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем – надо помогать.

Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь", — сказал Пересоляк в интервью YouTube-канал "FOOTBALL MANАGER".

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Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры в 2021 году в возрасте 36 лет.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
FOOTBALL MANАGER

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