Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь

Президент "Миная" Валерий Пересоляк обеспокоен состоянием бывшего форварда команды Артема Милевского.

"Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем – надо помогать.

Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь", — сказал Пересоляк в интервью YouTube-канал "FOOTBALL MANАGER".