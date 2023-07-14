Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо договорилось о двух спаррингах с немецкими командами
Уже достигнута предварительная договорённость
Фото: ФК Динамо Київ
Стали известны еще два соперника "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Австрии. По информации "Динамо Киев Inside", "бело-синие" проведут товарищеские матчи против "Униона" Берлин и "Ганза" Росток, выступающие в Бундеслиге и Бундеслиге 2 соответственно.
С двумя немецкими клуба уже достигнута предварительная договорённость. Даты поединков пока неизвестны.
Отметим, что 16 июля "Динамо" сыграет против кипрского "Ариса", а 19 июля встретится с "Аль-Хиляль".
Напомним, ранее подопечные Мирчи Луческу разгромили бухарестское "Динамо" (4:1), австрийский "Вольфсбергер" (8:0), словенский "Триглав" (9:0) а также сыграли вничью с "Янг Бойз" (3:3).
Популярное сейчас
- Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
- ЛК. Ковталюк забил за Дилу, Братков сильнее в украинизированном дерби, украинцы сыграли за команду из Беларуси
- Байден: Не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно
- Габелок: После истории с Владой Седан Зинченко и Борячук перестали общаться
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО