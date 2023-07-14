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Динамо договорилось о двух спаррингах с немецкими командами

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже достигнута предварительная договорённость

Динамо договорилось о двух спаррингах с немецкими командами

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Стали известны еще два соперника "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Австрии. По информации "Динамо Киев Inside", "бело-синие" проведут товарищеские матчи против "Униона" Берлин и "Ганза" Росток, выступающие в Бундеслиге и Бундеслиге 2 соответственно.

С двумя немецкими клуба уже достигнута предварительная договорённость. Даты поединков пока неизвестны.

Отметим, что 16 июля "Динамо" сыграет против кипрского "Ариса", а 19 июля встретится с "Аль-Хиляль".

Напомним, ранее подопечные Мирчи Луческу разгромили бухарестское "Динамо" (4:1), австрийский "Вольфсбергер" (8:0), словенский "Триглав" (9:0) а также сыграли вничью с "Янг Бойз" (3:3).

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В статье: Динамо (Киев) Ганза (Росток) Унион (Берлин)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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