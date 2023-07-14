Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Зари интересен греческому клубу
Луганский клуб может бесплатно потерять игрока
Фото: zarya-lugansk.com
Защитник "Зари" Максим Имереков может сменить клубную прописку.
В услугах игрока заинтересован греческий "Атромитос". Об этом сообщает Telegram-канал Legioners.UA.
Контракт Имерекова с луганчами действовал до 30 июня 2023 года, а о пролонгации или прекращения сотрудничества не сообщалось. Была информация, что капитан "черно-белых", вероятно, продолжит карьеру в "Колосе".
Имереков выступает за "Зарю" с лета 2021 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
"Атромитос" в сезоне-2022/23 занял 8-е место в Суперлиге Греции и избежал понижения в классе.
Популярное сейчас
- Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно
- Известный украинский тренер возглавит кипрский Акритас Хлоракас
- ЛК. Ковталюк забил за Дилу, Братков сильнее в украинизированном дерби, украинцы сыграли за команду из Беларуси
- Днепр-1 и Динамо уничтожают соперников, Шахтер сыграл вничью. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО