Капитан Зари интересен греческому клубу

Защитник "Зари" Максим Имереков может сменить клубную прописку.

В услугах игрока заинтересован греческий "Атромитос". Об этом сообщает Telegram-канал Legioners.UA.

Контракт Имерекова с луганчами действовал до 30 июня 2023 года, а о пролонгации или прекращения сотрудничества не сообщалось. Была информация, что капитан "черно-белых", вероятно, продолжит карьеру в "Колосе".

Имереков выступает за "Зарю" с лета 2021 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

"Атромитос" в сезоне-2022/23 занял 8-е место в Суперлиге Греции и избежал понижения в классе.