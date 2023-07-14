Setanta Sports отказалась от участия в тендере за телеправа УПЛ

Setanta Sports окончательно отказалась от участия в тендере на трансляцию матчей нового сезона в УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, это произошло по двум возможным причинам:

1. Setanta была готова в случае наличия централизованных прав (вроде бы из расчета на 12 клубов, но этот вариант не поддержали три команды УПЛ),

2. Setanta провела предварительные переговоры с возможными производителями телеконтента и получила завышенную сумму в 10 тысяч за игру (средняя сумма трансляции одного матча для УПЛ ТВ высчитывалась в пределах 6 тысяч).