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Металлист 1925 взял бразильского вингера в аренду с правом выкупа
Игрок прибыл в Украину
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил о подписании вингера "Метрополитано" Ари Моура.
26-летний бразилец перешел в украинсский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа, сообщает официальный сайт харьковчан.
В новом команде он будет выступать под 7-м номером. Его основная позиция - фланговый полузащитник.
Ари Моура родился в бразильском городе Куараи, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
На профессиональном уровне играл за бразильские клубы "Толеду", "Метрополитано", "Конфьянса", "Бразил ди Пелотас", "Шапекоэнсе", "Пайсанду" и израильские клубы "Бней Сахнин" и "Секция Нес-Циона".
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