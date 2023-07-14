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Известна сумма первого предложения Интера по Трубину

Премьер-лига
(1 голосов)

Далеко от того, как хотят сами дончане

Известна сумма первого предложения Интера по Трубину

shakhtar.com

Новина українською

"Интер" сделал первое предложение по трансферу голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.

По информации журналиста, "нерадзурри" предлагают за футболиста 10 млн евро + 2 млн евро бонусами +10% от последующей продажи. Тем не менее, миланский клуб пока далек от финансовых запросов "Шахтера". "Горняки" хотят 20 млн евро + 20% от следующего трансфера.

В случае успеха сделки, 21-летний украинец подпишет с итальянцами контракт до 2028 года. Сам игрок сборной Украины настроен на переход в "Интер".

Трубин в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и еще 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Интер" также готовит официальное предложение по вингеру "Баварии" Яна Зоммера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Nico Schira

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