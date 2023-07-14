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Известна сумма первого предложения Интера по Трубину
Далеко от того, как хотят сами дончане
shakhtar.com
"Интер" сделал первое предложение по трансферу голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.
По информации журналиста, "нерадзурри" предлагают за футболиста 10 млн евро + 2 млн евро бонусами +10% от последующей продажи. Тем не менее, миланский клуб пока далек от финансовых запросов "Шахтера". "Горняки" хотят 20 млн евро + 20% от следующего трансфера.
В случае успеха сделки, 21-летний украинец подпишет с итальянцами контракт до 2028 года. Сам игрок сборной Украины настроен на переход в "Интер".
Трубин в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и еще 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Интер" также готовит официальное предложение по вингеру "Баварии" Яна Зоммера.
#Inter’s plan has not changed: they want to sign Anatoliy #Trubin from #Shakhtar, which ask 20M + 20% on the future sale. #Inter offered 10M + 2M as bonuses + 10% on the sale. Talks in progress to reach an agreement. Trubin pushing to join Inter (agreed personal terms until 2028) https://t.co/WjkLlP1tDg— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2023
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