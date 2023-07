Известна сумма первого предложения Интера по Трубину

"Интер" сделал первое предложение по трансферу голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.

По информации журналиста, "нерадзурри" предлагают за футболиста 10 млн евро + 2 млн евро бонусами +10% от последующей продажи. Тем не менее, миланский клуб пока далек от финансовых запросов "Шахтера". "Горняки" хотят 20 млн евро + 20% от следующего трансфера.

В случае успеха сделки, 21-летний украинец подпишет с итальянцами контракт до 2028 года. Сам игрок сборной Украины настроен на переход в "Интер".

Трубин в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и еще 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Интер" также готовит официальное предложение по вингеру "Баварии" Яна Зоммера.

