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Президент Миная: Твердохлеб может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим

Премьер-лига
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Валерий Пересоляк рассказал о трансферной политики клуба

Президент Миная: Твердохлеб может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим

fcminaj.com

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк рассказал об игроках, которых клуб успешно продал, заработав деньги.

"Ахмедзаде продали за 180 тысяч евро (Рустам Ахмедзаде перешел в "Карабах", – прим.). Наша политика такова: мы берем игроков бесплатно. Как говорит еврейская поговорка: "За деньги каждый может, а попробуй без денег" (Смеется). Петрусенко в Венгрию за 100 тысяч евро (Александр Петрусенко перешел в "Гонвед", – прим.).

Егор Твердохлеб? Сейчас ведутся переговоры по нему, есть предложения. Мы хотим, чтобы он стоил дороже, чем нам сейчас предлагают. Мы говорим конкретную цену, которая нас устраивает. Он может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим", – сказал Пересоляк.

Ранее была информация, что "Кривбасс" предлагал за Егора Твердохлеба 400 тысяч евро.

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк Егор Твердохлеб
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Источник:
FOOTBALL MANАGER

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.07.2023 в 18:12
Він в кривбас перейде,там Капіча продали за 500к і грошей вистачить! Сподіваюся
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