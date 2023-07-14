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Президент Миная: Твердохлеб может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим
Валерий Пересоляк рассказал о трансферной политики клуба
fcminaj.com
Президент "
"Ахмедзаде продали за 180 тысяч евро (Рустам Ахмедзаде перешел в "Карабах", – прим.). Наша политика такова: мы берем игроков бесплатно. Как говорит еврейская поговорка: "За деньги каждый может, а попробуй без денег" (Смеется). Петрусенко в Венгрию за 100 тысяч евро (Александр Петрусенко перешел в "Гонвед", – прим.).
Егор Твердохлеб? Сейчас ведутся переговоры по нему, есть предложения. Мы хотим, чтобы он стоил дороже, чем нам сейчас предлагают. Мы говорим конкретную цену, которая нас устраивает. Он может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим", – сказал Пересоляк.
Ранее была информация, что "Кривбасс" предлагал за Егора Твердохлеба 400 тысяч евро.
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