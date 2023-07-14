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Ювентус интересуется 16-летним голкипером Руха
Юношеская команда Юве проявляет интерес к Александру Харечко
Getty Images/Global Images Ukraine
Юношеская команда "Ювентуса" проявляет серьезный интерес к голкиперу львовского "Руха" Александру Харечко.
16-летний вратарь попал в сферу влияния скаутов "Ювентуса" во время товарищеского турнира в Италии LAZIO CUP, который состоялся весной. "Рух" дошел на этом турнире до полуфинала.
В настоящее время ведутся переговоры между клубами. Рассматриваются разные варианты, в том числе разделение права на вратаря: Харечко переедет в Италию, но 50 процентов прав на вратаря будет принадлежать "Руху". Такой трансфер может иметь имиджевую составляющую для львовской команды.
Также отмечается, что "Старая синьора" держит на карандаше еще нескольких игроков из Академии "Руха", но предметный интерес имеет только к вратарю Харечко.
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