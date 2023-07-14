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Апелляционный комитет УАФ сократил дисквалификацию Червака, он сможет сыграть уже в 1-м туре УПЛ
УАФ удовлетворила апелляцию игрока, который изначально был дисквалифицирован на полгода
Фото: instagram.com/vadymchervak
УАФ удовлетворила апелляцию защитника "
Чиновники УАФ учли признание футболистом вины, прощения перед Софией Причиной, отсутствие злого умысла в действиях игрока и правовой аргументации апеллянта.
На заседании апелляционного комитета интересы Вадима Червака защищал заместитель генерального директора "Металлиста 1925" года Денис Лутюк.
В итоге дисквалификация урезана с полугода до трех месяцев, оканчивающихся в июле. Теоретически, Червак может сыграть за "Металлист 1925" года уже в матче первого тура нового сезона против Шахтера.
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