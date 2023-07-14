Апелляционный комитет УАФ сократил дисквалификацию Червака, он сможет сыграть уже в 1-м туре УПЛ

УАФ удовлетворила апелляцию защитника " Металлиста 1925 " Вадима Червака, который был дисквалифицирован в концовке прошлого сезона (тогда он выступал за "Полесье") за толчок девушки-арбитра Марии Причины.

Чиновники УАФ учли признание футболистом вины, прощения перед Софией Причиной, отсутствие злого умысла в действиях игрока и правовой аргументации апеллянта.

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На заседании апелляционного комитета интересы Вадима Червака защищал заместитель генерального директора "Металлиста 1925" года Денис Лутюк.

В итоге дисквалификация урезана с полугода до трех месяцев, оканчивающихся в июле. Теоретически, Червак может сыграть за "Металлист 1925" года уже в матче первого тура нового сезона против Шахтера.