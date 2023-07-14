9 клубов УПЛ продвигают идею создания УПЛ-ТВ с трансляциями на Youtube

9 клубов УПЛ все же попытаются создать УПЛ-ТВ для трансляции своих матчей. Сборы участников этих клубов для обсуждения проекта пройдут в понедельник, 17 июля.

Это "Шахтер", "Ворскла", "Александрия", "Оболонь", "Черноморец", "Колос", "Металлист 1925", "Минай" и ЛНЗ.

Эти клубы планируют создать ютуб-канал УПЛ и транслировать там все матчи бесплатно. А уже по ходу сезона, возможно, попытаться перейти на платный формат.

Впрочем, и среди этих клубов нет четкой сплоченности. Есть информация, что "Колос", "Минай", ЛНЗ и "Оболонь" дали только предварительное согласие.

Также указано, что на сегодняшней встрече "Верес", "Полесье" и "Кривбасс" не поддержали проект УПЛ-ТВ, даже оставшись без альтернативного варианта от Setanta Sports.

Они не видят финансовой выгоды в этом и полагают, что заработают больше, самостоятельно транслируя собственные матчи. "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Рух" отказались от проекта с самого начала.