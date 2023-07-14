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Игроки молодежки присоединились к Шахтеру на сборах в Нидерландах

Премьер-лига
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Команда работает в полном составе

Игроки молодежки присоединились к Шахтеру на сборах в Нидерландах

shakhtar.com

Новина українською

Роттердамские летние сборы "Шахтера" перевалили экватор.

В пятницу, 14 июля, подопечные Патрика ван Леувена провели достаточно насыщенное утреннее занятие, продолжавшееся почти 2 часа. Начав с фитнеса в тренажерном зале, "горняки" проделали немалый объем беговой работы, поработали над коротким и средним пасом и держанием мяча, а завершили сессию полноценной двусторонней игрой на все поле.

После обеда футболисты получили от тренерского штаба свободное время для возобновления, а завтра работа на сборе продолжится в двух тренировках в день.

Отдельно стоит отметить, что ряд игроков "Шахтера", представлявших сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023, присоединили к команде на сборах.

Речь идет об Анатолии Трубине, Георгии Судакове, Алексее Кащуке, Олеге Очеретько, Артеме Бондаренко, Даниле Сикане, Богдане Вьюннике и Дмитрии Крыськиве.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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