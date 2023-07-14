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Игроки молодежки присоединились к Шахтеру на сборах в Нидерландах
Команда работает в полном составе
shakhtar.com
Роттердамские летние сборы "
В пятницу, 14 июля, подопечные Патрика ван Леувена провели достаточно насыщенное утреннее занятие, продолжавшееся почти 2 часа. Начав с фитнеса в тренажерном зале, "горняки" проделали немалый объем беговой работы, поработали над коротким и средним пасом и держанием мяча, а завершили сессию полноценной двусторонней игрой на все поле.
После обеда футболисты получили от тренерского штаба свободное время для возобновления, а завтра работа на сборе продолжится в двух тренировках в день.
Отдельно стоит отметить, что ряд игроков "Шахтера", представлявших сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023, присоединили к команде на сборах.
Речь идет об Анатолии Трубине, Георгии Судакове, Алексее Кащуке, Олеге Очеретько, Артеме Бондаренко, Даниле Сикане, Богдане Вьюннике и Дмитрии Крыськиве.
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