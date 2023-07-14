Денис Игнатенко: Все, кто мечтает играть в Динамо, в детстве хотели быть похожими на Ярмоленко

20-летний голкипер " Динамо " Денис Игнатенко рассказал о том, как проходит учебно-тренировочный сбор команды в Австрии.

— Сегодняшняя тренировка прошла при сильном ливне, в предыдущие дни, наоборот, было очень жарко. При какой погоде тренироваться комфортнее?

— Думаю, что-то среднее между ливнем и солнцем. Когда солнце палит, то очень жарко, а когда ливень, то не очень комфортно, особенно для вратаря, потому что очень скользкий мяч.

— Половина сбора позади. Усталость не сказывается?

— В начале сбора чувствовалась, конечно, но мы потихоньку входим в ритм, набираем форму, поэтому сейчас уже нормально.

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— Футболисты должны выбегать определенный километраж за время сборов. Вратарей это тоже касается?

— Нам не дают какие-то установки по километражу, у нас требования немного другие, чем у полевых игроков. У нас больше вратарская работа, и километраж не имеет значения.

— Всего в эти дни голкиперы тренировались по отдельной специальной программе. Что она охватывает?

— Включает то, что касается игры — моделируем игровые ситуации, есть специальные направления, как перенос корпуса, действия на выходах. Все остальное касается игровых ситуаций, которые могут возникать на поле.

— Но самая интересная работа — это когда голкиперы и полевые игроки работают вместе?

— Конечно, потому что там больше эмоций и игровых упражнений.

— Челенджи, которые бывают после завершения тренировки, с ударами по воротам — это дополнительные эмоции?

— Удары по воротам после тренировок — это больше для эмоций. Хотя и навыки также развиваются.

— Возвращение в команду легенды клуба Андрея Ярмоленко вдохновляет работать с еще большим энтузиазмом, особенно молодых игроков?

— Бесспорно. Ярмоленко — это настоящая легенда "Динамо"? и мне кажется, что все, кто мечтает играть в "Динамо", в детстве хотели быть похожими на него.

— Ты принял участие в нескольких спаррингах, но соперники не создали много проблем нашим голкиперам

— На мой взгляд, неважно, сколько было моментов или сейвов. Важно, что я получил игровое время, потому что в моем возрасте нужно больше играть, чтобы набираться уверенности.

— У тебя пока нет пропущенных голов на этом сборе. Наверное, это важно для голкипера...

— Конечно, важно (улыбается).