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Денис Игнатенко: Все, кто мечтает играть в Динамо, в детстве хотели быть похожими на Ярмоленко
Молодой кипер Динамо рассказал о летних сборах
fcdynamo.com
20-летний голкипер "
— Сегодняшняя тренировка прошла при сильном ливне, в предыдущие дни, наоборот, было очень жарко. При какой погоде тренироваться комфортнее?
— Думаю, что-то среднее между ливнем и солнцем. Когда солнце палит, то очень жарко, а когда ливень, то не очень комфортно, особенно для вратаря, потому что очень скользкий мяч.
— Половина сбора позади. Усталость не сказывается?
— В начале сбора чувствовалась, конечно, но мы потихоньку входим в ритм, набираем форму, поэтому сейчас уже нормально.
— Футболисты должны выбегать определенный километраж за время сборов. Вратарей это тоже касается?
— Нам не дают какие-то установки по километражу, у нас требования немного другие, чем у полевых игроков. У нас больше вратарская работа, и километраж не имеет значения.
— Всего в эти дни голкиперы тренировались по отдельной специальной программе. Что она охватывает?
— Включает то, что касается игры — моделируем игровые ситуации, есть специальные направления, как перенос корпуса, действия на выходах. Все остальное касается игровых ситуаций, которые могут возникать на поле.
— Но самая интересная работа — это когда голкиперы и полевые игроки работают вместе?
— Конечно, потому что там больше эмоций и игровых упражнений.
— Челенджи, которые бывают после завершения тренировки, с ударами по воротам — это дополнительные эмоции?
— Удары по воротам после тренировок — это больше для эмоций. Хотя и навыки также развиваются.
— Возвращение в команду легенды клуба Андрея Ярмоленко вдохновляет работать с еще большим энтузиазмом, особенно молодых игроков?
— Бесспорно. Ярмоленко — это настоящая легенда "Динамо"? и мне кажется, что все, кто мечтает играть в "Динамо", в детстве хотели быть похожими на него.
— Ты принял участие в нескольких спаррингах, но соперники не создали много проблем нашим голкиперам
— На мой взгляд, неважно, сколько было моментов или сейвов. Важно, что я получил игровое время, потому что в моем возрасте нужно больше играть, чтобы набираться уверенности.
— У тебя пока нет пропущенных голов на этом сборе. Наверное, это важно для голкипера...
— Конечно, важно (улыбается).
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