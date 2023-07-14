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Заря в спарринге уступила польскому Мотору

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперник из низшего дивизиона

Заря в спарринге уступила польскому Мотору

Фото: ФК Зоря Луганськ

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 14-го июля, луганская "Заря" провела свой четвертый спарринг межсезонья. Соперником команды Лалатовича был "Мотор" из города Люблин.

По итогу сезона 2022/23 "Мотор" получил право подняться в первую польскую лигу. Также интересно, что матч проходил на домашнем стадионе "Мотора", который будет прибежищем "Зари" в еврокубковых матчах 2023/24.

Игра окончилась со счетом 3:1 в пользу польской команды. У "Зари" гол забил Вантух на 59-й минуте.

Товарищеский матч. 14.07.2023
"Заря" (Украина) – "Мотор" (Люблин, Польша) 1:3

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В статье: Заря (Луганск)
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