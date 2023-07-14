Дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 1 тура VBET Лиги 2023/24. Откроют сезон "Оболонь" и "Колос" 28 июля в 17:00. Также в этот день сыграют "Верес" и "Полесье".

На следующий день "Рух" встретится с "Зарей", а "Металлист 1925" с "Шахтером".

В воскресенье 30 июля новичок лиги "ЛНЗ" примет "Черноморец", "Александрия" проведет матч против "Кривбасса", а "Динамо" сыграет с "Минаем".

Матч между "Ворсклой" и "Днепром-1" перенесен на более поздний срок. Оба клуба участвуют в еврокубках, поэтому дата проведения матча пока не известна.