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Дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон

Премьер-лига
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Оболонь и Колос стартуют первыми

Дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 1 тура VBET Лиги 2023/24. Откроют сезон "Оболонь" и "Колос" 28 июля в 17:00. Также в этот день сыграют "Верес" и "Полесье".

На следующий день "Рух" встретится с "Зарей", а "Металлист 1925" с "Шахтером".

В воскресенье 30 июля новичок лиги "ЛНЗ" примет "Черноморец", "Александрия" проведет матч против "Кривбасса", а "Динамо" сыграет с "Минаем".

Матч между "Ворсклой" и "Днепром-1" перенесен на более поздний срок. Оба клуба участвуют в еврокубках, поэтому дата проведения матча пока не известна.

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В статье: Первый тур Украинская Премьер-лига
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Источник:
upl.ua

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