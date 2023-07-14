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Директор по стратегическому развитию Шахтера высказался относительно единого телепула УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Позиция клуба остается неизменной

Директор по стратегическому развитию Шахтера высказался относительно единого телепула УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов рассказал о позиции клуба по единому телепулу для УПЛ.

"Наша позиция неизменна: мы за единый пул и будем продолжать над этим работать в разных форматах. Считаю что клубы должны быть вместе, для того, чтобы производить качественный ТВ продукт и зарабатывать. Отдельное производство и дистрибуция - это путь в никуда.

В понедельник будет встреча тех клубов, кто готов идти вместе, а не отдельно. И на этой встрече мы будем работать над деталями по производству и дистрибуции. Времени почти не осталось на дискуссии, до начала сезона две недели", - сообщил Свиридов в интервью ua.tribuna.com.

Напомним, что Setanta Sports отказалась от участия в тендере за права на трансляции УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) телепул
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Источник:
ua.tribuna.com

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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.07.2023 в 22:05
Справа розвалюється, але ні, ми будемо стояти на своєму.........
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