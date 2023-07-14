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Официально. Евгений Волынец – игрок Днепра-1

Премьер-лига
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Усиление голкиперской позиции

Официально. Евгений Волынец – игрок Днепра-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании голкипера "Колоса" Евгения Волынца. Клуб заключил контракт с вратарем сроком на три года. В составе СК "Днепр-1" он будет выступать под №1. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Евгений Волынец - воспитанник киевского "Динамо". Выступал за команды "Динамо-2" (Киев), "Гелиос" (Харьков), а с 2018-го был вратарем ковалевского "Колоса".

Всего в УПЛ Евгений Волынец провел 84 матча (в 98-и пропустил, 33 матча - на ноль), в Первой лиге – 62 матча (в 55-и пропустил, 26 матчей - на ноль), в Кубке Украины – 4 матча (в трех пропустил, один матч отыграл на ноль), в еврокубках отыграл четыре матча (в трех пропустил, 2 матча отстоял на ноль).

В юношеских сборных Украины провел 16 матчей.

Добавим, что раньше Евгением Волынцем интересовалось киевское "Динамо". В прошлом сезоне он стал одним из лучших голкиперов УПЛ по проценту спасенных ситуаций относительно ожидаемых пропущенных его командой голов.

Также Евгений Волынец в 2022-м году вызывался в сборную Украины.

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В статье: Евгений Волынец СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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