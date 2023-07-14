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Официально. Евгений Волынец – игрок Днепра-1
Усиление голкиперской позиции
"Днепр-1" объявил о подписании голкипера "Колоса" Евгения Волынца. Клуб заключил контракт с вратарем сроком на три года. В составе СК "Днепр-1" он будет выступать под №1. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Евгений Волынец - воспитанник киевского "Динамо". Выступал за команды "Динамо-2" (Киев), "Гелиос" (Харьков), а с 2018-го был вратарем ковалевского "Колоса".
Всего в УПЛ Евгений Волынец провел 84 матча (в 98-и пропустил, 33 матча - на ноль), в Первой лиге – 62 матча (в 55-и пропустил, 26 матчей - на ноль), в Кубке Украины – 4 матча (в трех пропустил, один матч отыграл на ноль), в еврокубках отыграл четыре матча (в трех пропустил, 2 матча отстоял на ноль).
В юношеских сборных Украины провел 16 матчей.
Добавим, что раньше Евгением Волынцем интересовалось киевское "Динамо". В прошлом сезоне он стал одним из лучших голкиперов УПЛ по проценту спасенных ситуаций относительно ожидаемых пропущенных его командой голов.
Также Евгений Волынец в 2022-м году вызывался в сборную Украины.
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