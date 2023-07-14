Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный секретарь УАФ пробудет в СИЗО до 13 сентября. Источник
Без права внесения залога
Фото: із відкритих джерел
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получил меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 13 сентября 2023 года. Также он не сможет внести залог, об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале.
Напомним, что Записоцкий обвиняется по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Ранее генеральный секретарь УАФ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me
Популярное сейчас
- Шахтер разгромили, безумная результативность Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Российский ЗРК Тор пытался сбить украинский дрон, но что-то пошло не так – ВИДЕО с камеры БПЛА
- УАФ хочет заиграть за сборную Украины англичанина с украинским паспортом
- Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
Новости по теме
- 15:29 Украинские Записоцкий не явился в суд без объяснения причин. Позже он вышел на видеосвязь
- 21:41 Украинские Записоцкий в очередной раз не явился на судебное слушание, адвокат заявил, что его вызвали в военкомат
- 17:20 Украинские Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн