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Генеральный секретарь УАФ пробудет в СИЗО до 13 сентября. Источник

Премьер-лига
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Без права внесения залога

Генеральный секретарь УАФ пробудет в СИЗО до 13 сентября. Источник

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получил меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 13 сентября 2023 года. Также он не сможет внести залог, об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале.

Напомним, что Записоцкий обвиняется по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Ранее генеральный секретарь УАФ не явился в суд без объяснения причин.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
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