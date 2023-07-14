Генеральный секретарь УАФ пробудет в СИЗО до 13 сентября. Источник

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получил меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 13 сентября 2023 года. Также он не сможет внести залог, об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале.

Напомним, что Записоцкий обвиняется по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.