Игроки молодежной сборной Украины присоединились к Динамо на австрийском сборе

"Динамо" продолжает свой заграничный сбор. В ближайшее время у команды должен состояться спарринг против "Ариса".

Пресс-служба клуба сообщила, что к коллективу присоединились игроки молодежной сборной Украины, выступавшей на чемпионате Европы. Речь идет о Константине Вивчаренко, Владиславе Ванате, Владимире Бражко и Руслане Нещерете.

Напомним, что молодежная сборная Украины на Евро-2023 дошла до полуфинала, где уступила сборной Испании. Команда Руслана Ротаня завоевала право в 2024-м году сыграть на Олимпиаде в Париже.