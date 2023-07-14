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Игроки молодежной сборной Украины присоединились к Динамо на австрийском сборе

Премьер-лига
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Вивчаренко, Бражко, Ванат и Нещерет

Игроки молодежной сборной Украины присоединились к Динамо на австрийском сборе

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" продолжает свой заграничный сбор. В ближайшее время у команды должен состояться спарринг против "Ариса".

Пресс-служба клуба сообщила, что к коллективу присоединились игроки молодежной сборной Украины, выступавшей на чемпионате Европы. Речь идет о Константине Вивчаренко, Владиславе Ванате, Владимире Бражко и Руслане Нещерете.

Напомним, что молодежная сборная Украины на Евро-2023 дошла до полуфинала, где уступила сборной Испании. Команда Руслана Ротаня завоевала право в 2024-м году сыграть на Олимпиаде в Париже.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо

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