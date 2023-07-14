Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки молодежной сборной Украины присоединились к Динамо на австрийском сборе
Вивчаренко, Бражко, Ванат и Нещерет
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" продолжает свой заграничный сбор. В ближайшее время у команды должен состояться спарринг против "Ариса".
Пресс-служба клуба сообщила, что к коллективу присоединились игроки молодежной сборной Украины, выступавшей на чемпионате Европы. Речь идет о Константине Вивчаренко, Владиславе Ванате, Владимире Бражко и Руслане Нещерете.
Напомним, что молодежная сборная Украины на Евро-2023 дошла до полуфинала, где уступила сборной Испании. Команда Руслана Ротаня завоевала право в 2024-м году сыграть на Олимпиаде в Париже.
Популярное сейчас
- The Washington Post: США из-за твита Зеленского чуть не отменили приглашение Украины в НАТО
- Вместо Валерия Маркуса в 47-й бригаде назначили нового главного сержанта
- Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует
- Шахтер разгромили, безумная результативность Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:49 Украинские Прорыв Михайличенко или провал Яковенко? Что ждет молодежку Ротаня и как выйти на ОИ-2024
- 11:19 Зарубежные Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- 17:58 Украинские Мудрик, Судаков, Ванат и Трубин попали в заявку молодежной сборной на Евро U-21, Забарный – нет