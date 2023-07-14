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Поражение после трех побед. Заря - Мотор 1:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Заря - Мотор ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.07.2023 ⋇ Подготовка к новому сезону на UA-Футбол

Поражение после трех побед. Заря - Мотор 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Зоря"

Новина українською

"Заря" провела четвертый спарринг в рамках подготовки к новому сезону в Польше. На этот раз подопечные Ненада Лалатовича уступили люблинскому "Мотору", который по итогам сезона 2022/23 "Мотор" получил право подняться в первую польскую лигу.

Единственный мяч в составе луганской команды забил Роман Вантух, который смог реализовать момент на 59 минуте. В первом тайме Русин не смог забить с 11-метровой отметки.

Это первое поражение "Зари" на учебно-тренировочном сборе.

Напомним, что дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон. Луганский клуб сыграет свой первый матч с "Рухом" 29 июля.

Товарищеский матч. 14.07.2023

"Заря" (Украина) - "Мотор" (Люблин, Польша) 1:3

Голы: Вантух, 59 - Цегларж, 12, 20, Вельняк, 67

Не реализованный пенальти: Русин, 14

Заря (стартовый состав): Сапутин, Вантух, Снурницын, Токарь, Кузык, Дрышлюк, Мишнев, Хахлев, Русин, Антюх, Бугай

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